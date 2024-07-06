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Глава Минтруда назвал средний размер единого пособия на детей

Источник: Российская газета

Средний размер единого пособия на детей составляет 15 тысяч рублей, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"В среднем по России пособие составляет около 15 тысяч рублей", - сказал он на демографическом форуме "Россия - семья семей" в Муроме.

Министр напомнил, что пособие выплачивается нуждающимся семьям, в которых воспитываются дети в возрасте до 17 лет. Ежемесячно его начисляют более чем на десять млн детей.

Размер единого пособия варьируется в зависимости от финансовой ситуации в семье и может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.

Ежегодные расходы государства на эту меру поддержки составляют 1,7 триллиона рублей.