Глава Минтруда назвал средний размер единого пособия на детей

Средний размер единого пособия на детей составляет 15 тысяч рублей, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"В среднем по России пособие составляет около 15 тысяч рублей", - сказал он на демографическом форуме "Россия - семья семей" в Муроме.
Министр напомнил, что пособие выплачивается нуждающимся семьям, в которых воспитываются дети в возрасте до 17 лет. Ежемесячно его начисляют более чем на десять млн детей.
Размер единого пособия варьируется в зависимости от финансовой ситуации в семье и может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.
Ежегодные расходы государства на эту меру поддержки составляют 1,7 триллиона рублей.