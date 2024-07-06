Сразу два праздника отмечают в России 7 июля: что это за торжества и как они связаны между собой

С приходом христианства языческий Купало заменили на православный праздник — рождество Иоанна Крестителя, который, по легенде, крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. В народе же его стали называть просто днем Ивана Купалы. Также изменилась и дата праздника — в соответствии с православным календарем его стали отмечать 7 июля. Верующим в этот день полагалось посещать богослужения или молиться святому Иоанну. Однако языческие обряды и ритуалы оказались очень устойчивыми.