Сразу два праздника отмечают в России 7 июля: что это за торжества и как они связаны между собой

Сразу два праздника отмечают в России 7 июля: языческий — Иван Купала и православный — рождество Иоанна Крестителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Купала (Купало) — это древний языческий праздник восточных и западных славян. По одной из версий, он посвящен одноименному ведическому богу летнего Солнца, света, тепла, любви и плодородия, согласно другой — так наши предки отмечали день летнего солнцестояния, который как раз совпадал с изначальной датой праздника — 24 июня.
С приходом христианства языческий Купало заменили на православный праздник — рождество Иоанна Крестителя, который, по легенде, крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. В народе же его стали называть просто днем Ивана Купалы. Также изменилась и дата праздника — в соответствии с православным календарем его стали отмечать 7 июля. Верующим в этот день полагалось посещать богослужения или молиться святому Иоанну. Однако языческие обряды и ритуалы оказались очень устойчивыми.
В день Ивана Купалы девушки традиционно плели венки и спускали их на воду. По ним гадали на суженного или на продолжительность жизни. При этом в одних селах далеко уплывший венок означал скорое замужество, в других — долгую жизнь. Поэтому девушки шли по берегу вслед за венками и наблюдали, чей потонет, а чей уплывет.
Также наши предки верили, что растения, собранные в купальскую ночь, обретают волшебную силу. Так, например, по легенде, если разложить по углам избы сорванные цветы Ивана-да-Марьи, в жилище не смогут попасть воры. Было принято заготавливать веники для бани, собирать растения-обереги и лечебные травы.
Кроме того, наши предки старались не пропустить рассвет Иванова дня. Считалось, что это зрелище приносит счастье. Кроме того, согласно поверьям, именно на заре вода во всех водоемах становилась целебной, поэтому искупаться в ней в этот момент стремились все.