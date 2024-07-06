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"Модная" блогерша Pretty Pastel Please внезапно ушла из жизни в 30 лет

Источник: Российская газета

Австралийская блогерша, известная в Сети как Pretty Pastel Please, скончалась на 31-м году жизни. Об этом сообщается в ее аккаунтах.

Настоящее имя молодой женщины было Александра, ее публикации - это в основном модные обзоры и рассказы о путешествиях.

В некрологе отмечено, что Александра скончалась в прошлом месяце. Причина не названа, указывается лишь, что смерть блогерши была внезапной и разрушительной для близких.

Последняя трансляция Pretty Pastel Please на одной из сетевых платформ состоялась 25 июня. Некоторые посты женщины собирали миллионы просмотров.