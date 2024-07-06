Метал-группа Cradle Of Filth выпустит сингл со следующего альбома в октябре

Лидер британской метал-группы Cradle Of Filth Дэни Филт заявил, что новый альбом коллектива уже готов. Согласно нынешним планам, в начале октября выйдет его первый сингл — премьера будет приурочена к началу европейского турне.
Дату релиза музыкант пока не назвал, но предположил, что пластинка увидит свет «где-то в конце февраля». Что касается дуэта с Эдом Шираном, то он скорее всего войдет в специальное переиздание, передает Blabbermouth.
Ранее в этом году Филт заявлял, что лонгплей будет по-настоящему важной вехой в дискографии группы. Во-первых, потому что звук Cradle Of Filth эволюционирует и, несмотря на коллаборацию с поп-музыкантом, будет тяжелым. Во-вторых, потому что лонгплей станет первым релизом группы на лейбле Napalm Records.
Напомним, что последний крупный релиз Cradle Of Filth назывался Existence Is Futile и увидел свет в 2021 году. Работа над нынешней пластинкой идет с июля 2023-го, но она постоянно прерывалась из-за длительных гастролей или по личным обстоятельствам участников записи.