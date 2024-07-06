Метал-группа Cradle Of Filth выпустит сингл со следующего альбома в октябре

Ранее в этом году Филт заявлял, что лонгплей будет по-настоящему важной вехой в дискографии группы. Во-первых, потому что звук Cradle Of Filth эволюционирует и, несмотря на коллаборацию с поп-музыкантом, будет тяжелым. Во-вторых, потому что лонгплей станет первым релизом группы на лейбле Napalm Records.