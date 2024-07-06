Умерла знаменитая танцовщица Кристина Костшемская

Костшемская родилась в Берлине. Жила в Познани, многие годы была связана с местным театром, где начала свою профессиональную карьеру в 1950 году. В 1973-м присоединилась к Польскому театру танца, где вскоре стала режиссером и балетмейстером, занимая эти должности до выхода на пенсию.