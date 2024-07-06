Умерла знаменитая танцовщица Кристина Костшемская

Ушла из жизни Кристина Костшемская, известная польская танцовщица, педагог, режиссер и балетмейстер. Об этом сообщает SE. Причина смерти 95-летней артистки не названа.
Костшемская родилась в Берлине. Жила в Познани, многие годы была связана с местным театром, где начала свою профессиональную карьеру в 1950 году. В 1973-м присоединилась к Польскому театру танца, где вскоре стала режиссером и балетмейстером, занимая эти должности до выхода на пенсию.
Танцевала классический репертуар - в том числе русский - и специально написанные для нее партии. Была лауреатом множества наград. Похороны артистки, названной в некрологах выдающейся, пройдут во вторник.