Ученые обнаружили у кавказских неандертальцев орудия на все случаи жизни

Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда, а результаты опубликованы в журнале Lithic Technology. Как пояснили ученые, эта работа дала возможность определить, как именно неандертальцы обрабатывали камень, а также что именно они использовали в быту, а что для охоты.
Исследователи проанализировали 188 артефактов, обнаруженные с 1987 по 2011 годы на территории ценного археологического памятника - Мезмайской пещеры. Их цель была определить, почему инструменты древних людей сильно отличаются друг от друга.
По размерам, пропорциям, типам симметрии и обработки краев орудия разделили на пять групп. К первой отнесли короткие симметричные инструменты - их длина фактически была равна ширине, а боковые грани подправлены мелкой ретушью. Вторая группа включала орудия, длина которых была более чем в 1,5 раза ширины, а отретушированные края симметрично уходили к заостренному концу. По мнению ученых, такие артефакты схожи с треугольными рубильцами, найденными на микокских стоянках в центральной и восточной Европе.
В третью группу вошли отшлифованные инструменты с длиной более чем в два раза большей, чем ширина. А в четвертую - схожие по размеру с предыдущей группой, но хуже обработанные по краям орудия. По мнению археологов, не исключено, что это наконечники для охотничьего вооружения, которое, возможно, использовали одноразово.
В пятую группу попали короткие инструменты, имеющие ассиметрию, с различной обработкой. Например, их края могли быть как режущими, острыми, так и тупыми. Такие орудия, по предположению ученых, могли быть сребками или ножами, используемыми в хозяйстве.
Исследователи отметили, что конвергентные орудия (их боковые грани сходятся в одной точке, благодаря чему они имеют остроконечную форму, похожую на треугольник) характерны именно для микокской культуры. В числе прочего, к таким инструментам относят остроконечники, угловатые скребла, небольшие широкие рубильца, листовидные наконечники. По словам главного научного сотрудника АНО "Лаборатория доистории" Любови Головановой, исследование помогло понять, какие именно орудия были у неандертальцев, как они и оформляли, какое у них было развитие. Ученые доказали, что визуальные различия инструментов неслучайны.
- Уникальная для среднего палеолита сохранность изделий в Мезмайской пещере дает возможность проводить разные виды анализов и получать новые данные о форме и функции изделий, которые потом могут адаптироваться для реконструкции материалов других памятников, - говорит Любовь Голованова.