Ученые обнаружили у кавказских неандертальцев орудия на все случаи жизни

Исследователи отметили, что конвергентные орудия (их боковые грани сходятся в одной точке, благодаря чему они имеют остроконечную форму, похожую на треугольник) характерны именно для микокской культуры. В числе прочего, к таким инструментам относят остроконечники, угловатые скребла, небольшие широкие рубильца, листовидные наконечники. По словам главного научного сотрудника АНО "Лаборатория доистории" Любови Головановой, исследование помогло понять, какие именно орудия были у неандертальцев, как они и оформляли, какое у них было развитие. Ученые доказали, что визуальные различия инструментов неслучайны.