Жаркая, но дождливая погода ожидается в Беларуси в воскресенье

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Кратковременные дожди и значительное повышение температуры ожидаются в Беларуси в предстоящее воскресенье, 7 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Завтра на территории республики ожидается переменная облачность. В большинстве регионов осадков не предвидится, однако во второй половине дня на западе страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.
Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется формирование слабого тумана, что может оказать влияние на условия вождения.
Ветер южного и юго-восточного направления будет умеренным, но днем ожидается усиление порывов, в некоторых местах они могут достигать сильной интенсивности.
Согласно данным синоптиков, минимальная температура воздуха ночью составит от +11°C на востоке до +21°C на западе. Максимальная дневная температура ожидается в пределах от +26°C до +32°C.
В связи с прогнозируемым повышением температуры днем, объявлено предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении — оранжевый уровень опасности.
Специалисты рекомендуют принять меры предосторожности, избегать длительного пребывания на солнце и употреблять достаточное количество жидкости.