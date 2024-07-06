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Жаркая, но дождливая погода ожидается в Беларуси в воскресенье

В связи с высокой температурой воздуха в республике объявлен оранжевый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +32° 3 м/с 59% 755 мм рт. ст. +31°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Кратковременные дожди и значительное повышение температуры ожидаются в Беларуси в предстоящее воскресенье, 7 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Завтра на территории республики ожидается переменная облачность. В большинстве регионов осадков не предвидится, однако во второй половине дня на западе страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется формирование слабого тумана, что может оказать влияние на условия вождения.

Ветер южного и юго-восточного направления будет умеренным, но днем ожидается усиление порывов, в некоторых местах они могут достигать сильной интенсивности.

Согласно данным синоптиков, минимальная температура воздуха ночью составит от +11°C на востоке до +21°C на западе. Максимальная дневная температура ожидается в пределах от +26°C до +32°C.

В связи с прогнозируемым повышением температуры днем, объявлено предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении — оранжевый уровень опасности.

Специалисты рекомендуют принять меры предосторожности, избегать длительного пребывания на солнце и употреблять достаточное количество жидкости.