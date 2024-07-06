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Видео: В Волгограде взрыв повредил жилой дом

Источник: Российская газета

При взрыве на насосной станции в Волгограде повреждения получил жилой многоквартирный дом, сообщила "РГ" местная жительница Софья Маясина.

"Мы сидели с другом и играли в видеоигру. Внезапно нас начало трясти, мы услышали взрыв, в стекло на балконе что-то попало, и оно разбилось, упала занавеска, на кровати были осколки, - сообщили жители дома №12 на Изобильной улице".

Ранее сообщалось, что сразу после взрыва часть горожан осталась без света. По последним данным, при взрыве на насосной станции погибли два человека, спасатели продолжают разбирать завалы.