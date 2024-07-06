Видео: В Волгограде взрыв повредил жилой дом

"Мы сидели с другом и играли в видеоигру. Внезапно нас начало трясти, мы услышали взрыв, в стекло на балконе что-то попало, и оно разбилось, упала занавеска, на кровати были осколки, - сообщили жители дома №12 на Изобильной улице".