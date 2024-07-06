После взрыва на насосной станции в Волгограде под завалами могут оставаться люди

В Волгограде произошел взрыв на насосной станции, в здании обрушились несущие конструкции и крыша, есть погибшие. Три человека могут оставаться под завалами. Очевидица рассказала «Газете.Ru», что взрыв был такой силы, что затряслись находящиеся рядом со станцией дома. Местные жители ранее жаловались на шум и сильный запах газа, которые «чувствуется до сих пор». Медиков не допускают на территорию станции из-за угрозы повторного взрыва.