Международная выставка "Россия" находится в числе десяти самых посещаемых мест в мире, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
"Я специально посмотрел мировые рейтинги самых посещаемых мест планеты, российская выставка форум - в первой десятке", - сказал он на церемонии награждения ее участников.
По словам Кириенко, популярной она стала благодаря насыщенной программе. С 4 ноября по 8 июля в рамках нее проводились культурные, деловые и образовательные мероприятия. За это время на Международной выставке "Россия" побывали более 18 млн человек.