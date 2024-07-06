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Выставка-форум "Россия" оказалась в десятке самых посещаемых мест планеты

Источник: Российская газета

Международная выставка "Россия" находится в числе десяти самых посещаемых мест в мире, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Я специально посмотрел мировые рейтинги самых посещаемых мест планеты, российская выставка форум - в первой десятке", - сказал он на церемонии награждения ее участников.

По словам Кириенко, популярной она стала благодаря насыщенной программе. С 4 ноября по 8 июля в рамках нее проводились культурные, деловые и образовательные мероприятия. За это время на Международной выставке "Россия" побывали более 18 млн человек.