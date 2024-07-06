Астана принимает лучших силачей Казахстана

На центральной площади при столичном акимате состоялся республиканский отборочный турнир среди сильнейших казахстанцев «Толагай» на V Всемирные игры кочевников.
В рамках турнира участники состязаний установят три рекорда. Азамат Бектасов 26 раз поднимет одной рукой гирю весом 82 кг. Бауржан Әбдіхаим сделает 5 тысяч приседаний с весом 40 кг, имитирующим тушу барана. И еще один рекорд уже установил неоднократный рекордсмен Книги рекордов Гинесса Жамали Диханулы. Спортсмен протащил автомобиль весом 3 тонны на расстояние 25 метров.
В турнире принимают участие 19 участников, отобранных из разных регионов страны.
«Сегодня проводится республиканский отборочный турнир на V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 14 сентября. Ожидается порядка 5 тысяч спортсменов из 92 стран мира. В сегодняшнем турнире спортсмены будут состязаться в пяти дисциплинах. Соревнования проводятся с целью популяризации национальных видов. В сегодняшнем турнире принимают участие 19 сильнейших спорсменов, каждый из которых представляет свой регион».
Спортсмены соревнуются по пяти видам: сгибание железа длиной 1,5 м в шею, перетаскивание камня весом 100 кг на расстоянии до пункта назначения, поднятие тяжелого бревна весом 130 кг на затылок, буксировка 200-килограммовой грузовой тележки, метание десятикилограммового копья.
«Здесь собрались самые сильные спортсмены. В рамках отборочного турнира будут установлены три рекорда. Соревнования проводятся с целью развития национальных видов спорта. И как видите турнир вызвал большой интерес горожан. Всех жителей и гостей города поздравляю с Днем столицы!».
По словам организаторов, победители состязаний будут защищать честь страны на V Всемирных играх кочевников в сентябре.