Астана принимает лучших силачей Казахстана

«Сегодня проводится республиканский отборочный турнир на V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 14 сентября. Ожидается порядка 5 тысяч спортсменов из 92 стран мира. В сегодняшнем турнире спортсмены будут состязаться в пяти дисциплинах. Соревнования проводятся с целью популяризации национальных видов. В сегодняшнем турнире принимают участие 19 сильнейших спорсменов, каждый из которых представляет свой регион».