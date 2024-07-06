Синоптик Дмитрий Рябов предупредил о возвращении жары и душных ночах на неделе с 8 по 14 июля в Беларуси

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ предупредил о возвращении жары и душных ночах на неделе с 8 по 14 июля в Беларуси.
По сути, жара вернется постепенно — после прохладной погоды, пусть последняя держалась довольно непродолжительный период.
Постепенно на юге страны белорусы увидят температуры порядка +30 градусов на своих термометров.
— Ночи будут очень теплыми и душными, — сразу предупредил Дмитрий Рябов. — Атмосфера в течение недели будет неустойчивой, высока вероятность локальных дождей и гроз, но на температуру воздуха они сильно не повлияют.
Начало недели в «небесной канцелярии» будет связано с влажными воздушными массами и западным атмосферным фронтом. Эти явления принесут с собой различной интенсивности дожди с грозами, обширную облачность.
— Ночью +12 — +19 градусов, днем в понедельник +23 — +28, во вторник от +22 градусов по северо-западу до +31 по юго-западу, — сказал Рябов.
Середина недели отметится влиянием солнечного сухого антициклона с центром над Финским заливом. А значит — дождей не ждем! Температура продолжит повышаться.
— Ночью от +13 до +18 градусов. Днем в среду от +26 в Витебске до +33 в городе Бресте, — отметил Дмитрий Рябов.
По предварительным прогнозам, вторая половина недели начнется с влияний атмосферного фронта и влажных, неустойчивых воздушных массы, которые придут с запада Европы. Потому большинство регионов республики ждут дожди и грозы — правда, кратковременные.
— Ночью +15 — +20 градусов. Днем в четверг от +26 по северо-востоку до +34 по юго-западу, в пятницу +25 — +31, — рассказал телесиноптик.
Предварительный прогноз на вторые выходные июля, 13 и 14 июля, таков. Ожидаются локальные дожди и грозы, переменная облачность.
— Ночью +17 — +23 градуса, в середине дня в субботу от +22 в северо-западных районах до +32 в юго-восточных, в воскресенье до +27, — сказал Дмитрий Рябов.