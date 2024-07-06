В Томске открыли памятник старцу Федору Кузьмичу

В Томске состоялось открытие памятника старцу Федору Кузьмичу, который прибыл в город в середине XIX века. Среди историков существует версия, что это был император Александр I, который инсценировал собственную смерть.
Исследованием вопроса, являлся ли Федор Кузьмич Александром I, в начале XX века занимался великий князь Николай Михайлович. Он сделал вывод, что старец-странник Феодор Кузьмич и император Александр I - одно и то же лицо.
В мае 2024 года Томская городская дума согласовала установку памятника на улице Крылова, возле дома 16. Неподалеку на этой же улице находится деревянный дом купца Семена Хромова. Именно Хромов уговорил переселиться к нему в Томск Федора Кузьмича: он жил на загородной купеческой заимке, нынешнем поселке Хромовка, а также в Томске в доме Хромова на Монастырской улице, которая сейчас называется улицей Крылова.