В Томске открыли памятник старцу Федору Кузьмичу

В мае 2024 года Томская городская дума согласовала установку памятника на улице Крылова, возле дома 16. Неподалеку на этой же улице находится деревянный дом купца Семена Хромова. Именно Хромов уговорил переселиться к нему в Томск Федора Кузьмича: он жил на загородной купеческой заимке, нынешнем поселке Хромовка, а также в Томске в доме Хромова на Монастырской улице, которая сейчас называется улицей Крылова.