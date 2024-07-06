Ярко, вкусно и с национальным колоритом «Купалье» в Александрии встречает гостей

Музыка и хорошее настроение — неотъемлемая часть праздника. Корреспонденты БЕЛТА отправились на берег Днепра в Шкловский район, чтобы не только насладиться атмосферой фестиваля, но и узнать, за что его так любят гости.
Найти купальское поле в Александрии не составляет труда — даже, если не знаешь дороги, можно ориентироваться на музыку. Да и местные жители с удовольствием подскажут направление. Фестиваль «Купалье» по доброй традиции радует гостей очень насыщенной и разнообразной программой. Тут и выступления ведущих коллективов региона и обязательно народные песни. Особую атмосферу празднику создает ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, где по соседству разместились умельцы со всех уголков Могилевской области, из каждого региона Беларуси, а также разных регионов Российской Федерации. Привычные для белорусов керамика, соломплетение и лозоплетение сменяются тут изделиями из меха, дагестанским серебром и казаковской филигранью. Диковинные вещи удивляют не только красотой, но и точностью своего исполнения.
Мастерица из Славгородского района Ксения Самкнулова на фестиваль привезла свои вышивки, выполненные в разнообразной технике, и вязаные изделия.
«Каждый год “Купалье” для нас — особый и долгожданный праздник. Мы серьезно готовимся к нему, украшаем свое подворье, чтобы достойно и оригинально представить свой район, — отметила она. — Фестиваль удивляет своим размахом. С каждым годом он прирастает, находит какие-то новые оригинальные идеи. Здесь каждый гость найдет что-то для себя».
Женщина поделилась, что все мастера Славгородского района очень любят этот фестиваль. «Знаете, здесь такая удивительная атмосфера царит. Сюда съезжаются сотни мастеров со всей страны, России. Конечно, очень интересно, что представляют они, можно даже для себя что-то новенькое присмотреть, — отметила Ксения Самкнулова. — У меня “Купалье” ассоциируется с чем-то душевным и очень родным».
Каждый год на фестиваль в Шкловском районе приезжают российские умельцы. В этом году в состав творческой делегации из Смоленской области впервые попала мастер по керамике Наталья Жерелина. Женщина поделилась, что размах праздника превзошел все ее ожидания.
«Наша история, наша культура и народы так плотно переплелись своими корнями, что мы друг без друга уже не можем. Мы на протяжении всей истории всегда дружили. И эту дружбу мы должны сохранить на многие века вперед, — отметила она. — Мы очень любим белорусов. Вы — очень гостеприимный и добрый народ с большим, чистым и любящим сердцем. К вам приезжаешь всегда не в гости, а как к себе домой». На купальский кирмаш мастерица привезла смоленских ангелочков. «Здесь изображены Никольские ворота, а над ними — маленький ангелочек. Николая Угодника почитают и в Беларуси, и в России. Поэтому мы взяли с собой такие обереги. Пока мы спим, они нас будут оберегать. Они как бы безмолвно поют спою песенку, чтобы сердца всех людей на планете нашли мир, чтобы у нас с вами все было по-человечески», — рассказала она про свои изделия.
«Купалье» дарит просто невероятные эмоции, отмечает смолянка.
«Здесь все такие радостные, открытые, дружелюбные. Мастера с готовностью рассказывают про свои изделия, даже секретами делятся, как мастерства, так и житейской мудростью, — подчеркнула Наталья Жерелина. — Знаете, я сегодня не только между странами путешествую, но и как будто во времени. У меня сегодня весь день чувство, будто я вернулась в свое детство. И эти чувства очень дорогого стоят. Я очень хочу пожелать этому празднику расширять свои гостеприимные объятия все больше и больше. А мы, ваши ближайшие соседи, с большой радостью и удовольствием будем вам в этом помогать».
Какое же «Купалье» без главного символа — купальского венка? На фестивале обзавестись таким традиционным для этого праздника украшением можно на каждом шагу. Мастерицы умело вплетает в них полевые цветы, васильки и, конечно же, свою любовь. Рядом с мастерицами из Костюковичского района, которые расположились на территории города мастеров — охапки колосьев и полевых цветов.
«Постоянно участвуем в фестивале, представляем самобытную культуру своего района, наши народные ремесла, в том числе плетем купальские венки — головные уборы, наделенные сакральным смыслом и магической силой, — делится руководитель народной студии мастеров-ремесленников “Спадчына” районного центра Валентина Волкова. — Например, раньше молодые девушки с помощью венков гадали на суженного и вкладывали в свои действа особый смысл — культивировали семейные ценности и традиции. Венки плетем быстро, руки уже приловчились — за день одна мастерица может сделать до 20−30 таких цветочных головных уборов. Тем более учиться их изготавливать нам не надо — дело не хитрое, умеем с детства».
А торговля на поле сегодня придется по вкусу даже самому искушенному гурману. Голодным точно никто не уйдет.
Еще одна яркая и необычная локация, которая собирает на празднике «Купалье» в Александрии толпы посетителей — площадка «Магiлёўшчына», сформированная предприятиями-производителями региона. Каждая локация здесь оформлена тематически с организацией необычных фотозон. Например, булочно-кондитерская компания «Домочай» в этом году предоставила экспозицию, посвященную Году качества. Практически все здесь из хлеба — даже красочные панно на тематику хлебопечения сделаны из соленого теста и раскрашены вручную. Привлекают внимание и необычные караваи, на которых изображены черты женского лица, большая стилизованная печка и фотозона, где можно примерить поварской колпак и фартук. Рядом наглядно изображен процесс приготовления различных хлебобулочных и кондитерских изделий, все это сопровождают информационные материалы о значении этого продукта в жизни человека с древних времен до современности.
Рядом с павильоном встречаем гостей фестиваля — семью Щегельских из Кировска. «Мы здесь все вместе — мама, папа, дочка и сын, — делятся они. — На фестиваль приезжаем уже около пяти лет: смотрим как различные локации, так и праздничный концерт — выступления звезд белорусской и российской эстрады. В Александрии всегда все очень масштабно и интересно, стараемся не пропускать это важное и значимое для нашей области и страны событие».
Свои площадки на фестивале представили Могилевское областное управление МЧС. Для гостей мероприятия спасатели подготовили разнообразную развлекательную программу. Это игровые площадки: «Поиск пострадавшего», «Дымовая завеса», «Пожарный баскетбол» и многое другое. А еще здесь можно сыграть в тематические настольные игры. Здесь же проходит демонстрация аварийно-спасательного оборудования и снаряжения. Развлекают гостей фестиваля представители Могилевского областного управления Департамента охраны. Тут выставлена локация с тиром, выступают милиционеры-кинологи со своими четвероногими товарищами, развлекают гостей ростовые куклы, а для самых маленьких привезли фирменные машинки. Радуют гостей артисты из числа действующих сотрудников и работников подразделений охраны всей области.
Яркие концертные номера, насыщенная и разнообразная развлекательная программа не даст скучать на «Купалье» ни детям, ни взрослым. И гулять Александрия будет сегодня до поздней ночи в кругу своих самых близких друзей.
Анастасия ГУЗОВСКАЯ, Юлия ЕВМЕНЬКОВА,
БЕЛТА.