Ярко, вкусно и с национальным колоритом «Купалье» в Александрии встречает гостей

«Наша история, наша культура и народы так плотно переплелись своими корнями, что мы друг без друга уже не можем. Мы на протяжении всей истории всегда дружили. И эту дружбу мы должны сохранить на многие века вперед, — отметила она. — Мы очень любим белорусов. Вы — очень гостеприимный и добрый народ с большим, чистым и любящим сердцем. К вам приезжаешь всегда не в гости, а как к себе домой». На купальский кирмаш мастерица привезла смоленских ангелочков. «Здесь изображены Никольские ворота, а над ними — маленький ангелочек. Николая Угодника почитают и в Беларуси, и в России. Поэтому мы взяли с собой такие обереги. Пока мы спим, они нас будут оберегать. Они как бы безмолвно поют спою песенку, чтобы сердца всех людей на планете нашли мир, чтобы у нас с вами все было по-человечески», — рассказала она про свои изделия.