Участник ASTRO Юн Сан Ха дебютирует сольно в августе

Юн Сан Ха, участник южнокорейского бойз-бэнда ASTRO, дебютирует с сольным релизом. Об этом сообщил его лейбл Fantagio. Ожидается, что это будет полноценный альбом, который увидит свет «в раннем августе».
Ранее в этом году его коллега по коллективу Чха Ыну также презентовал свой сольный альбом, передает NME. О полноценном камбеке ASTRO до сих пор не сообщается.
Напомним, что группа переживает не лучшие времена. Их последний лонгплей Drive to the Starry Road вышел в 2022-м. После этого с группой начали происходить несчастья: в прошлом году ASTRO покинул Роки, затем стало известно о смерти Мунбина.
Тем не менее ранее в 2023-м группа выпустила два новых трека и клипа: один из них был приурочен к годовщине их дебюта, а другой — к году со дня гибели Мунбина.