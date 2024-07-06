Визг девушек фанаток на стадионах во время тура The Beatles заглушал звучание электроинструментов. А музыкантам пришлось даже нанимать на работу менеджера, покупавшего им носки и трусы! Выйти за ними в магазин кому-то из четверых, было связано с риском для жизни: поклонники разорвали бы на сувениры. Чтоб его не узнавали на улице, Пол Маккартни даже наклеивал усы и бороду, но они отваливались, и за ним все равно гнались восторженные девушки, даже по вокзалу. Этот эпизод, кстати, тоже обыгран в фильме.