Поэтому кинорежиссер и здесь поступил мудро: семь треков с альбома 1964 года A Hard Day"s Night (вся первая сторона) попали в итоге в саундтрек фильма. От хита, давшего ему название и самого успешного номера - Can"t Buy Me Love до рок-н-ролла c губной гармошкой Джона Леннона I Should Have Known Better и нежной баллады Пола Маккартни And I Love You.