В ЛНР с почестями захоронили 20 бойцов, погибших при выполнении задач в СВО

«Сегодня мы провожаем в последний путь павших защитников Отечества, чьи имена пока неизвестны. Мы преклоняемся перед их подвигом. Память о том, что они совершили, об их жертве, подвиге будет всегда жить в нашем сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы Донбасс и вся Россия процветали», — сказала на торжественной церемонии прощания Сорока.