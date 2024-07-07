В ЛНР с почестями захоронили 20 бойцов, погибших при выполнении задач в СВО

На церемонии прощания присутствовали уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока, представители военной комендатуры, Следственного Комитета, полиции, Минобороны, Комитета семей воинов Отечества ЛНР.
«Сегодня мы провожаем в последний путь павших защитников Отечества, чьи имена пока неизвестны. Мы преклоняемся перед их подвигом. Память о том, что они совершили, об их жертве, подвиге будет всегда жить в нашем сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы Донбасс и вся Россия процветали», — сказала на торжественной церемонии прощания Сорока.
Она уточнила, что останки 20 защитников Отечества были обнаружены в разных районах в зоне СВО в ходе работы поискового отдела военной комендатуры ЛНР. У всех погибших был собран материал ДНК для дальнейшей работы по установлению личности.
«Мы будем надеяться и верить, что каждый из них обретет свое имя, и семья будет знать, где похоронен их герой», — сказала Сорока.
Старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская, присутствовавшая на церемонии, подчеркнула, что одним из главных направлений деятельности СК России является увековечивание памяти соотечественников, погибших как в годы Великой Отечественной войны, так и отстаивавших волеизъявление жителей Донбасса.
«Сегодня значимый день для Луганской Народной Республики, для офицеров Следственного комитета России. В этом памятном месте сегодня захоронены двадцать военнослужащих, которые защищали рубежи нашей Родины… Мы сделаем все возможное, чтобы на этих безымянных плитах появились имена наших героев», — сказала Марковская журналистам.
Церемония захоронения прошла с соблюдением всех воинских почестей, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» протоиерей Александр Пономарев провел литию по погибшим.