Первый сап-фестиваль прошел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге впервые прошел массовый карнавал на воде - фестиваль E1 SUP FEST. Ровно в полдень на акваторию городского Верх-Исетского пруда спустили сотни сапбордов. Каждый участник заплыва должен был не только преодолеть на доске пять километров, но и продемонстрировать оригинальные костюмы.
Фестиваль приветствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, он предложил сделать водный праздник ежегодным.
Некоторые участники специально приехали на заплыв из соседних городов, в том числе Челябинска и Тюмени. А любители животных даже усадили с собой на доски четвероногих друзей: по воде на сапах путешествовали с хозяевами более десятка собак.
Карнавал, как и полагается, получился разношерстным и зрелищным: на сапах вокруг центральной городской набережной с тысячами зрителей проплыли ангелы, человек- паук, аватары и множество других фантастических героев.
Создателями самых креативных костюмов подарили призы. По мнению жюри, победила семья, переодевшаяся в образы мультяшных Гомера и Мардж Симпсонов. Второе место досталось семье из Дегтярска, перевоплотившихся в аватаров, третье - екатеринбурженке, облачившейся в костюм с изображением самого оригинального здания города - так называемого "медного дома" бртанского архитектора Нормана Фостера.