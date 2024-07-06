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Жители Самары заполонили пляжи в 40-градусную жару

В Самаре горожане устремились на пляжи в жаркий выходной 6 июля.

Сейчас в Ричмонде: +33° 4 м/с 59% 755 мм рт. ст. +31°
Источник: Комсомольская правда

Субботний день в Самаре выдался особенно жарким. Столбики термометров уверенно устремились к 40, а горожане — на пляжи. Так, 6 июля 2024 года места отдыха у воды оказались сильно заполненными.

— Прямо как на курортах в Сочи! Столько народа, что хорошее место сложно найти, еще и люди друг на друге сидят, — поделилась местная жительница.

При этом Волга еще не сильно прогрелась, температура воды у берегов Самары держится +21 °C. Однако это только спасает горожан в такую жару.

Ранее жителей региона предупредили о сильной жаре до +40 градусов 6 июля. А в воскресенье, 7 июля, днем местами в Самарской области сохранится жара +30 и +32 градуса.