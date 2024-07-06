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В Ростовской области отменили график временного отключения света

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл — РИА Новости. График временного отключения света, введенный в Ростовской области из-за перегрузки электросетей в связи с жарой, отменен, сообщает ПАО «Россети Юг».

Источник: © РИА Новости

В пятницу из-за экстремального роста температуры воздуха выше 39 градусов и нагрузок на электроэнергетическое оборудование в регионе ввели графики временного отключения потребителей.

«Восстановлено электроснабжение потребителей, отключенных ранее по команде филиала АО “СО ЕЭС” “РДУ” (Ростовское РДУ) о вводе графика временного отключения потребления на территории Ростовской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что график временного отключения потребления отменен.

С начала июля в Ростовской области установилась жаркая погода. Спасатели распространили предупреждение о том, что в дневные часы на территории области ожидается сильная жара в 40−42 градуса.

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