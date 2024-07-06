Где в городах Крыма пройдет реконструкция исторических центров

«В Крыму эта работа началась в 2023 году. Совсем недавно завершено благоустройство исторических центров Алупки и Евпатории, на этой неделе мы заканчиваем проектирование благоустройства исторического центра Феодосии. Выделено более 143 миллионов рублей, работы планируется завершить до конца этого года», — сказал он.
В течение 2024 года федеральный центр будет принимать решение о выделении государственных субсидий регионам на эти цели на три года вперед. Лимиты для городов Крыма еще не доведены, но перечень заявок от других курортов полуострова уже создан.
«Мы будем их рассматривать в рамках конкурсного отбора и по итогу примем решение. Такие заявки есть, но мы будем работать в рамках лимитов, которые будут до нас доведены», — подчеркнул Сергей Ганзий.