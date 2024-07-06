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«Для любителей спорта и творчества»: как в Калининграде празднуют День города

В субботу, 6 июля, в Калининграде начали праздновать День города. Основные мероприятия проходят в Центральном парке, на Верхнем и Летнем озёрах. Для местных жителей подготовили программу с выступлениями спортсменов и творческих коллективов.

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Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на набережной Верхнего озера работают несколько тематических площадок. На открытом воздухе установили ринг, где прошли матчевые встречи и показательные бои боксёров. Рядом организовали фестиваль пилонного спорта и воздушной гимнастики, а также турнир силачей. На воде своё мастерство демонстрировали юные яхтсмены. Горожане могли и сами попробовать свои силы в различных спортивных дисциплинах.

На сцене выступают местные и приглашённые творческие коллективы. В концертной программе — артисты театра эстрады «Дом искусств», ансамбля «Облепиха», певица и композитор Елена Василёк, заслуженный артист России Юлиан.

День города продолжат праздновать в воскресенье, 7 июля. На территории Центрального парка организуют мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и активности для всей семьи. На сцене состоятся присвоение звания «Почётный гражданин города Калининграда», выступления ансамбля «Самоцветы», певицы Зары и других.

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