«Для любителей спорта и творчества»: как в Калининграде празднуют День города

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на набережной Верхнего озера работают несколько тематических площадок. На открытом воздухе установили ринг, где прошли матчевые встречи и показательные бои боксёров. Рядом организовали фестиваль пилонного спорта и воздушной гимнастики, а также турнир силачей. На воде своё мастерство демонстрировали юные яхтсмены. Горожане могли и сами попробовать свои силы в различных спортивных дисциплинах.
На сцене выступают местные и приглашённые творческие коллективы. В концертной программе — артисты театра эстрады «Дом искусств», ансамбля «Облепиха», певица и композитор Елена Василёк, заслуженный артист России Юлиан.
День города продолжат праздновать в воскресенье, 7 июля. На территории Центрального парка организуют мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и активности для всей семьи. На сцене состоятся присвоение звания «Почётный гражданин города Калининграда», выступления ансамбля «Самоцветы», певицы Зары и других.