«Для любителей спорта и творчества»: как в Калининграде празднуют День города

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на набережной Верхнего озера работают несколько тематических площадок. На открытом воздухе установили ринг, где прошли матчевые встречи и показательные бои боксёров. Рядом организовали фестиваль пилонного спорта и воздушной гимнастики, а также турнир силачей. На воде своё мастерство демонстрировали юные яхтсмены. Горожане могли и сами попробовать свои силы в различных спортивных дисциплинах.