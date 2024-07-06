Метал-дуэт WARGASM (UK) исполнят дебютный альбом на кладбище танков

Экспериментальный метал-дуэт из Великобритании WARGASM объявил о проведении необычного выступления: музыканты выступят на настоящем кладбище танков. Концерт будет приурочен к выходу их дебютного альбома Venom, увидевшего свет в прошлом году.
Музыканты намерены исполнить пластинку целиком, сообщает NME. Дуэт также пообещал много сюрпризов и, возможно, даже парочку взрывов.
Выступление состоится 8 июля, билеты можно приобрести онлайн. На само кладбище, расположенное где-то в центре Англии, поклонников не приглашают, но концерт будет доступен в прямом эфире.
Ранее в этом году группа поддразнила поклонников разговорами о тайной коллаборации, с выходом которой WARGASM (UK) начнут новую эру своего творчества.