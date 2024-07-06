Праздник, который полюбила вся страна: как в Москве провели три Сабантуя в одном

«Рустам Нургалиевич очень тепло отзывался о сабантуях в Москве. Он передал теплые слова благодарности Автономии татар Москвы и ее руководителю Фариту Фарисову за организацию этого замечательного торжества. Мы благодарим тружеников села, к сожалению, стареющих и сокращающихся в численности, за их труд и за то, что они сохраняют наши традиции, базовые ценности, доставшиеся нам от прадедов. И эти цели на Сабантуе очень ярко проявляются. Сабантуй делает нас ближе друг к другу», — сказал он.