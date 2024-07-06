Умерла диктор и ведущая программы «Время» Аза Лихитченко

Вместе с Лихитченко на курсе учились Владимир Высоцкий, Валентин Никулин, Георгий Епифанцев. Ведущая рассказывала, что Высоцкий был одним из ее ухажеров, часто ночевал у нее дома и даже однажды предложил девушке выйти за него замуж. Но она отказалась, так как была влюблена в другого студента Школы-студии МХАТ — Александра Фадеева. Роман с ним был тяжелым: Лихитченко признавалась, что очень страдала от его измен, и в итоге они расстались. После этого она вышла замуж за друга Фадеева — журналиста и сценариста Александра Меделеева.