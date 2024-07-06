Как уберечься от холеры и других кишечных инфекций в Крыму — совет врача

«Есть инфекции, которые всегда циркулируют в Крыму. Для кишечных инфекций здесь благоприятный климат: тепло, влажно, миграция и скученность людей. Но сейчас особенно важно быть бдительными по поводу холеры», — сказала она.
По ее словам, Крым — очень благоприятная зона для эпидемиологических вспышек, в том числе, и холеры.
«Так, эпидемия холеры у нас была в 1971 году, в 1994-м, когда Крым закрыли для проведения мероприятий, а 7-ю горбольницу Симферополя перепрофилировали в холерный госпиталь», — напомнила Буглак.
Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят профилактические мероприятия среди медработников, а также информируют о них граждан, находящихся на территории Республики Крым.
«Холера лечится, но профилактика все равно лучше. Профилактика обычная, как и для всех кишечных инфекций: не потребляйте не мытые, грязные продукты, купленные с рук, проверяйте сроки годности, мойте руки, овощи и фрукты тщательно, с использованием пенообразующих средств», — рекомендовала специалист.
Также она отметила, что «как только начинался ковид, на долгое время прекратились инфекции — вирусные, кишечные. Просто по той причине, что люди начали мыть и обрабатывать руки».
Ранее РИА Новости Крым рассказали в Министерстве здравоохранения республики, что в регионе с начала лета увеличилось число вызовов «скорой» на случаи, связанные с травмами и острыми кишечными инфекциями.
4 июля власти Феодосии сообщили о временном запрете купания из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. Ограничение снимут после завершения ремонтных работ и анализа проб воды в заливе. Ранее из-за аварии на коллекторе были закрыты пляжи на Южном берегу Крыма.
В конце минувшей недели руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила РИА Новости Крым, что в Крыму случаев холеры не выявлено. Мониторинг ведется с весны в плановом порядке.
При этом в СМИ появилась информация, что в Херсонской области работают эксперты референс-центра по мониторингу за холерой. Дополнительно развернута противоэпидемическая бригада, работает высокотехнологичная лаборатория. Увеличено количество мониторинговых точек и кратность исследования проб воды, забор проб воды проводится ежедневно.
По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, фактором, способствовавшим появлению вспышки холеры на правом берегу Днепра, послужило наводнение, спровоцированное подрывом киевским режимом Каховской ГЭС и игнорирование им санитарных норм.