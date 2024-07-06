Как уберечься от холеры и других кишечных инфекций в Крыму — совет врача

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. Летом в Крыму традиционно возрастает количество кишечных инфекций. Однако в этом сезоне следует быть особенно бдительными по поводу холеры: тщательно мыть руки, фрукты и овощи, а также не покупать продукты сомнительного качества. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.