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Продюсер Cardo подтвердил, что работает над новым альбомом Playboi Carti

Рональд Ла Тур, известный под псевдонимом Cardo, подтвердил, что продюсирует новый альбом Playboi Carti. Музыкант подчеркнул, что хотя знаком с рэпером с 2016 года, их сотрудничество началось только четыре года назад.

Источник: Звук

Рональд Ла Тур, известный под псевдонимом Cardo, подтвердил, что продюсирует новый альбом Playboi Carti. Музыкант подчеркнул, что хотя знаком с рэпером с 2016 года, их сотрудничество началось только четыре года назад.

Все это время рэпер доводил новую музыку до идеала. По словам Cardo, работать с Carti было безумно весело. Беседуя с Billboard, продюсер отметил, что идеи молодого артиста его очень вдохновили и заставили понять, куда двигаться ему самому.

Напомним, что Cardo занимается продюсированием уже десять лет. За это время он успел поработать с Дрейком, Трэвисом Скоттом, Кендриком Ламаром и другими приметными хип-хоп-артистами.

Дата выхода пластинки I Am Music пока неизвестна, но фанаты ожидали ее премьеру еще в 2023-м. Звук Медиа поместил релиз в «Топ-10 самых ожидаемых хип-хоп-альбомов 2024 года».