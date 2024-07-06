В Волгограде ограничат подачу горячей воды после взрыва на насосной станции

В субботу днем, по данным ГУ МЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУ СКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ», предварительная версия взрыва — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.