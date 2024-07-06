Гитара Эдди ван Халена с рисунком канадского флага будет продана на аукционе

Гитара покойного Эдди Ван Халена, на которой изображен канадский флаг, вскоре уйдет с молотка. Музыкальный инструмент попал на продажу аукционного дома Julien’s Auctions и будет продан в рамках аукциона Played, Worn, & Torn: Rock 'N' Roll Iconic Guitars, проходящего дважды в год.
Julien’s Auctions.
Любопытно, что в последний раз эту гитару видели больше 30 лет назад: Эдди ван Хален играл сыграл на ней несколько песен, выступая на Дне Канады 1 июля 1993 года. Публика, собравшаяся на концерт, не знала, что инструмент будет выкрашен в честь флага их родной страны, сообщает Blabbermouth. На этой гитаре группа отыграла несколько песен на «бис»: ими стали Jump, You Really Got Me и Rockin' In The Free World.
Неизвестно, где инструмент находился эти 30 лет. В комплекте с ним будут проданы черный кейс, билет на то самое выступление, а также фотографии оттуда. Деньги, вырученные за продажу инструмента, будут направлены в City Of Hope — исследовательский центр по изучению раковых болезней.