Гитара Эдди ван Халена с рисунком канадского флага будет продана на аукционе

Любопытно, что в последний раз эту гитару видели больше 30 лет назад: Эдди ван Хален играл сыграл на ней несколько песен, выступая на Дне Канады 1 июля 1993 года. Публика, собравшаяся на концерт, не знала, что инструмент будет выкрашен в честь флага их родной страны, сообщает Blabbermouth. На этой гитаре группа отыграла несколько песен на «бис»: ими стали Jump, You Really Got Me и Rockin' In The Free World.