Брат советника Зеленского умер в России

В феврале советник Зеленского подтвердил наличие у него родственников в России, но отметил, что они не общаются: «Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и если я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?» Подоляк также подчеркнул, что имеет с братом разные взгляды на украинский конфликт.