Англия в серии пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2024

Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2024. В матче против Швейцарии основное и дополнительное время завершились вничью - 1:1, а в серии пенальти англичане победили - 5:3.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в матче против Швейцарии решил "отзеркалить" построение соперника, и команда начала игру по схеме 3-5-2. Это позволило свободнее играть Филу Фодену и сделало состав более атакующим - настолько, насколько это возможно по версии Саутгейта.
Это вряд ли стало сюрпризом для Мурата Якина, однако его команда в первом тайме с трудом привыкала к игре соперника и не смогла начать игру так же активно, как в предыдущем матче против Италии.
Ожидать от игры этих команд феерии голов и россыпь опасных моментов могли только самые оптимистичные болельщики. Цена ошибки была слишком высока.
В итоге в стартовые 45 минут англичане больше владели мячом, но оборона швейцарцев, хоть и с трудом, но справлялась с обороной ворот. В атаке у Швейцарии на этот раз получалось совсем немного.
Итог первого тайма - нулевая ничья и ни одного удара в створ ворот от обеих команд.
После перерыва мячом стали все чаще владеть швейцарцы и именно они сумели нанести первый удар в створ. Англичане все больше внимания уделяли атаке и в итоге пропустили.
На 74-й минуте после прострела вдоль ворот мяч рикошетом от ноги защитника попал к Брилу Эмболо, который с метра смог переправить снаряд в сетку.
Теперь Саутгейту срочно пришлось вносить коррективы в игру. Он провел тройную замену, выпустив на поле Коула Палмера, Люка Шоу и Эберечи Эзе. Времени для спасения оставалось не так уж и много.
Но отыграться удалось очень быстро. Активный Букайо Сака решился на удар из-за пределов штрафной, и мяч от штанги влетел в ворота - 1:1. До истечения основного времени матча результат не изменился, таким образом и третий четвертьфинал также не выявил сильнейшего по итогам 90 минут.
В дополнительное время чуть лучше снова выглядели швейцарцы, но победитель определился в серии пенальти, где все решил промах Мануэля Аканджи. Англия в полуфинале, где сыграет с победителем матча Нидерланды - Турция.