Автор фильмов о Владимире Высоцком Александр Ковановский умер в 55 лет

Ковановский - создатель фильмов о Владимире Высоцком "Мне есть, что спеть…", "Владимир Высоцкий. Я не вернулся из боя", "Уйду я в это лето", "Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену Битти", также работал над сериалом "Все секреты нашего мира".