Автор фильмов о Владимире Высоцком Александр Ковановский умер в 55 лет

6 июля скончался режиссер и сценарист Александр Ковановский. 25 мая ему исполнилось 55 лет.
Ковановский - создатель фильмов о Владимире Высоцком "Мне есть, что спеть…", "Владимир Высоцкий. Я не вернулся из боя", "Уйду я в это лето", "Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену Битти", также работал над сериалом "Все секреты нашего мира".
О кончине кинематографиста сообщили в Музее Владимира Высоцкого.
"Сегодня ушел из жизни Александр Ковановский, руководитель Творческого объединения "Ракурс". С юных лет Александр занимался изучением творческого наследия Владимира Высоцкого, в дальнейшем посвятил себя поискам материалов, связанных с творческой деятельностью Владимира Семеновича", - говорится в некрологе. Далее - выражение соболезнований.
Причина и обстоятельства смерти не названы.