Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Знаменитый комик погиб в 54 года, придавленный деревом на рок-фестивале

Источник: Российская газета

Известный британский комик Тони "Dog Listener" Найт погиб на 55-м году жизни в результате "странного инцидента" - артиста насмерть придавила упавшая большая ветка дерева на музыкальном фестивале Rock & Cars во Франции. Это подтвердил для Fox News Digital представитель семьи погибшего.

По данным французского издания Le Tarn Libre, с большого дерева в Лаворе - на территории, где проводилось мероприятие - неожиданно упали две ветви. В результате Найт погиб, еще четыре человека получили ранения.

Найт снялся в комедийном детективном сериале "Город крови", выступал со своими программами "Бешеные псы" и "Англичанин", а также был профессиональным дрессировщиком собак.

Как рассказала одна из близких артиста, как раз перед смертью он закончил выплачивать ипотеку за дом и планировал большой тур по Англии.