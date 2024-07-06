Знаменитый комик погиб в 54 года, придавленный деревом на рок-фестивале

Известный британский комик Тони "Dog Listener" Найт погиб на 55-м году жизни в результате "странного инцидента" - артиста насмерть придавила упавшая большая ветка дерева на музыкальном фестивале Rock & Cars во Франции. Это подтвердил для Fox News Digital представитель семьи погибшего.
По данным французского издания Le Tarn Libre, с большого дерева в Лаворе - на территории, где проводилось мероприятие - неожиданно упали две ветви. В результате Найт погиб, еще четыре человека получили ранения.
Найт снялся в комедийном детективном сериале "Город крови", выступал со своими программами "Бешеные псы" и "Англичанин", а также был профессиональным дрессировщиком собак.
Как рассказала одна из близких артиста, как раз перед смертью он закончил выплачивать ипотеку за дом и планировал большой тур по Англии.