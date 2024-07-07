Семья полицейских из Прикамья поделилась секретом счастливой семейной жизни

Семья полицейских из ЗАТО Звёздного Пермского края, которая участвует в фотоконкурсе МВД России «Полицейская семья», поделилась секретом счастливого брака, рассказали perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.
Андрей и Юлия Бонины в июле отмечают десять лет со дня свадьбы.
Андрей — майор полиции, старший участковый уполномоченный полиции, в МВД он работает с 2013 года. Юлия — старший сержант, полицейский поста дежурной части, в МВД она с 2019 года.
«Секрет нашего счастья в том, что в свободное от службы время мы всегда вместе», — рассказала Юлия.
У Юлии и Андрея есть сын и дочь. Сын Артемий перешёл во второй класс, он твёрдо намерен стать пожарным. А дочери Алисе скоро исполнится 4 года, она увлекается рисованием и любит помогать маме по хозяйству.
«Семья — это поддержка и опора, которая даёт силы на выполнение служебных задач», — уверены Бонины.
Полицейская семья участвует в фотоконкурсе МВД России. Проголосовать за неё можно до 10:00 9 июля здесь.