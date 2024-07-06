Ушла из жизни актриса Анджела Пагано

Умерла Анджела Пагано, итальянская актриса театра, кино и ТВ, легенда неаполитанской сцены. Об уходе артистки на 88-м году жизни сообщает Rai.
Причина смерти не названа. Прощание и похороны пройдут завтра.
Пагано родилась в семье музыканта 1 апреля 1937 года. Сестра - актриса Марина "Мара" Пагано, умершая от рака в 50 лет в 1990-м.
На сцене дебютировала в 1958-м - в труппе Эдувардо Де Филиппо. На экране - годом позже. Фильмография - три десятка пунктов: "Сон в полупьяной ночи" Ди Филиппо, "Семя человеческое" (18+) Феррери, победившая в 2001-м на МКФ в Венеции криминальная драма "Красная луна", "К черту бедность!", "Фаршированные перцы идут в дело" с Софи Лорен.