В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

«По информации Росгидрометцентра, с 12.00 до 21.00 7 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен “желтый” уровень опасности в связи с сильным ветром. Порывы могут достигать 15−20 метров в секунду, при грозе — 23 метра в секунду. Грозы ожидаются местами с 19.00 до 23.00 7 июля, локально может выпасть град. Дожди ожидаются с 19.00 до 22.00 7 июля, местами пройдут ливни», — говорится в сообщении.