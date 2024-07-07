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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за дождя, ветра и грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Сейчас в Ричмонде: +36° 5 м/с 44% 754 мм рт. ст. +31°
Источник: РИА Новости

«По информации Росгидрометцентра, с 12.00 до 21.00 7 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен “желтый” уровень опасности в связи с сильным ветром. Порывы могут достигать 15−20 метров в секунду, при грозе — 23 метра в секунду. Грозы ожидаются местами с 19.00 до 23.00 7 июля, локально может выпасть град. Дожди ожидаются с 19.00 до 22.00 7 июля, местами пройдут ливни», — говорится в сообщении.

Власти просят автомобилистов соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам.