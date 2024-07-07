Слушают вас: как прошел концерт закрытия выставки «Россия» на ВДНХ

— Выставка отличная! Я была несколько раз, очень понравилось. И два раза еще приезжали на спектакль «Вера. Надежда. Любовь». Немножко грустно, что она заканчивается. Всегда гуляли здесь, смотрели различные стенды. Очень интересно. На самом деле, за один день или несколько ее не обойти — такая она масштабная выставка. Если бы она всегда была, было бы хорошо, — поделилась с «Известиями» одна из гостей, Анна.