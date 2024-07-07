У мусульман начинается новый год

- Завершение года и наступление нового по мусульманскому летоисчислению не несет в себе ни сакрального смысла, ни определенной обрядовой традиции, - отмечается в нем и поясняется, что установление мусульманского летоисчисления связано с государственнической деятельностью второго праведного халифа Умара (634-644) и означает хронологическую черту, после которой мусульманская умма сформировалась как субъект общественных отношений.