У мусульман начинается новый год

С закатом солнца в субботу завершился 1445-й год по хиджре (мусульманскому летоисчислению) и наступил 1446-й год. Первый месяц - мухаррам - у правоверных считается запретным и заповедным, сказано в обращении председателя Духовного управления мусульман РРФ (ДУМ РФ) муфтия Равиля Гайнутдина.
- Завершение года и наступление нового по мусульманскому летоисчислению не несет в себе ни сакрального смысла, ни определенной обрядовой традиции, - отмечается в нем и поясняется, что установление мусульманского летоисчисления связано с государственнической деятельностью второго праведного халифа Умара (634-644) и означает хронологическую черту, после которой мусульманская умма сформировалась как субъект общественных отношений.
По мусульманскому летоисчислению, 1446 лет назад состоялось переселение (хиджра) мусульманской общины под руководством пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.
По словам муфтия, пророк "не ставил задачу обращать в Ислам всех жителей…, но благодаря мудрости и превосходному нраву пророка Мухаммеда на новом месте его проживания сформировалась модель многорелигиозного общества, объединенного общими интересами и стремлением к мирному сосуществованию. Это нашло отражение в документе, получившем позднее название "Мединская конституция".
Муфтий Гайнутдин сообщил, что просит Всевышнего принять все благие дела и намерения, ниспослать мира и безопасности, даровать успеха во всех богоугодных делах.