Умер продюсер «Титаника» и «Аватара» Джон Ландау

О смерти сообщил сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман. «Джон был провидцем, чей необыкновенный талант и страсть воплотили на большом экране одни из самых незабываемых историй. Его выдающийся вклад в развитие киноиндустрии оставил неизгладимый след и его будет очень не хватать», — говорится в заявлении (цитата по Associated Press).