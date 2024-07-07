Умер продюсер «Титаника» и «Аватара» Джон Ландау

О смерти сообщил сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман. «Джон был провидцем, чей необыкновенный талант и страсть воплотили на большом экране одни из самых незабываемых историй. Его выдающийся вклад в развитие киноиндустрии оставил неизгладимый след и его будет очень не хватать», — говорится в заявлении (цитата по Associated Press).
Причина смерти в заявлении не раскрывается. По информации Variety, продюсер умер от рака.
Джон Ландау продюсировал «Аватар» (2009), «Аватар: Путь воды» (2022) и «Титаник» (1997), которые занимают первое, третье и четвертое места в списке самых кассовых фильмов в истории. Он также работал над фильмами «Дорогая, я уменьшил детей» (1989), «Дик Трэйси» (1990, фильм получил три «Оскара»), «Солярис» Стивена Содерберга (2002), «Алита: Боевой ангел» Роберта Родригеса (2019).