Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер продюсер «Титаника» и «Аватара» Джон Ландау

Американский продюсер Джон Ландау умер в возрасте 63 лет. Его сотрудничество с режиссером Джеймсом Кэмероном привело к трем номинациям на «Оскар» и победе в номинации «Лучший фильм» за «Титаник».

Источник: AFP 2023

О смерти сообщил сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман. «Джон был провидцем, чей необыкновенный талант и страсть воплотили на большом экране одни из самых незабываемых историй. Его выдающийся вклад в развитие киноиндустрии оставил неизгладимый след и его будет очень не хватать», — говорится в заявлении (цитата по Associated Press).

Причина смерти в заявлении не раскрывается. По информации Variety, продюсер умер от рака.

Джон Ландау продюсировал «Аватар» (2009), «Аватар: Путь воды» (2022) и «Титаник» (1997), которые занимают первое, третье и четвертое места в списке самых кассовых фильмов в истории. Он также работал над фильмами «Дорогая, я уменьшил детей» (1989), «Дик Трэйси» (1990, фильм получил три «Оскара»), «Солярис» Стивена Содерберга (2002), «Алита: Боевой ангел» Роберта Родригеса (2019).

кино