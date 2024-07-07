Врач назвала нестандартный способ снятия боли в спине при остеохондрозе

Врач подчеркнула, что остеохондроз бывает пояснично-крестцовым, грудным, шейным и смешанным. Это - хроническое заболевание, вызванное дегенеративно-дистрофическими изменениями межпозвонкового диска. По ее словам, в нормальном состоянии хрящи непрерывно кровоснабжаются и получают необходимые питательные вещества. При остеохондрозе происходит изменение хряща и составных поверхностей. Это связано с дегенеративным процессом, который протекает в структурах тканей и приводит к истощению и растрескиванию. Количество поступательной крови сокращается, и диски не получают достаточного количества питательных веществ.