Мария Львова-Белова помогла вернуть еще 20 детей из Сирии

- Сегодня в Россию из Сирии нам удалось вернуть еще одну группу из 20 детей - семь девочек, тринадцать мальчиков в возрасте от пяти до 15 лет, - сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. - Среди них есть братья и сестры. Ребята ждут встречи со своими близкими - бабушками, дедушками, тетями. Совсем скоро они поедут домой в семь регионов страны.