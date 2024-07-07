Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в июле

Так, по данным "Авито Работы", на портале есть вакансия риелтора с предлагаемой зарплатой в 700 тыс. руб. в месяц. При чем специалиста на эти деньги ищут в Астрахани. Компания готова рассмотреть кандидата без опыта работы, в его обязанности будет входить анализ рынка и объектов недвижимости, организация сделок и осуществление подбора вариантов с предварительной оценкой недвижимости. Компания ищет ответственного и способного работать в режиме многозадачности коллегу. Работодатель предлагает не только высокую зарплату, но и бесплатное обучение, скидки в компании и оплату мобильной связи.