Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в июле

Специалисты определили самые "дорогие" вакансии июля. И первое место среди тех, кому работодатели готовы платить не только сотни тысяч рублей в месяц, но и миллионы, стали агенты по недвижимости.
Так, по данным "Авито Работы", на портале есть вакансия риелтора с предлагаемой зарплатой в 700 тыс. руб. в месяц. При чем специалиста на эти деньги ищут в Астрахани. Компания готова рассмотреть кандидата без опыта работы, в его обязанности будет входить анализ рынка и объектов недвижимости, организация сделок и осуществление подбора вариантов с предварительной оценкой недвижимости. Компания ищет ответственного и способного работать в режиме многозадачности коллегу. Работодатель предлагает не только высокую зарплату, но и бесплатное обучение, скидки в компании и оплату мобильной связи.
На портала hh.ru тоже есть вакансии для специалистов по недвижимости с довольно заманчивыми зарплатными предложениями. Так, крупный застройщик ищет брокера по продаже и аренде элитного жилья, предлагаемая зарплата от 290 тыс. рублей до 7,1 млн на руки. Менеджеру по продаже международной недвижимости готовы платить от 300 тыс. до 8,9 млн рублей. Брокеру по продаже недвижимости на горячих лидах - от 400 тыс. до 2 млн рублей.
Как пояснил "РГ" профессора Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, доход риелтора - это доля от продаж недвижимости. "Поскольку сейчас девелоперские компании сталкиваются с трудностями продажи построенного жилья в связи с его дороговизной и изменениями условий ипотеки, это побуждает их на более щедрые бонусы специалистам по продажам", - пояснил Сафонов.
Немаленькую зарплату готовы платить стоматологам. Так, на сайте Авито Работа есть вакансия для стоматолога-универсала с доходом в 500 тыс. руб. в месяц. Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы более 5 лет и с высшим профильным образованием. Соискатель должен обладать знаниями в области стоматологический хирургии, терапии и ортопедии. В его обязанности будет входить первичный прием и качественная и быстрая работа. Помимо высокой заработной платы, компания готова предоставить скидки в компании.
"Стоматологи тоже за счет своей компетенции обеспечивают поток пациентов, поэтому частные клиники готовы платить им также проценты с доходов", - комментирует Сафонов.
К числу самых "дорогих" вакансий также относятся вакансии для разработчика Python с зарплатой от 800 тыс. до 1 млн рублей, директора по проектам в госкорпорации - ему готовы платить от 1 млн в месяц, генерального директора - от 900 тыс., коммерческого директора - от 800 тыс. Всего на hh.ru представлено порядка 250 вакансий с зарплатой около миллиона рублей в месяц и выше. В том числе и для врачей: гастроэнтеролога, пластического хирурга, челюстно-лицевого хирурга.