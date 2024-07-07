Два пригородных поезда отменили в Хабаровске

Также изменения претерпели рейсы пригородных поездов № 6801 «Вяземская — Хабаровск-1» и № 6831 «Хабаровск-1 — Волочаевка-1». Поезд из Вяземской в краевую столицу будет уходить от платфоры на 30 минут позже расписания, поезд до Волочаевки-1 — на 25 минут с опозданием от графика.