Два пригородных поезда отменили в Хабаровске

В Хабаровске изменили расписание пригородных поездов из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта.
Работы по реконструкции путей будут проводиться 8 июля. В этот день не будет ходить поезд № 6808 «Хабаровск-1 — Хор», а также поезд в обратном направлении № 6807 «Хор — Хабаровск-1».
Также изменения претерпели рейсы пригородных поездов № 6801 «Вяземская — Хабаровск-1» и № 6831 «Хабаровск-1 — Волочаевка-1». Поезд из Вяземской в краевую столицу будет уходить от платфоры на 30 минут позже расписания, поезд до Волочаевки-1 — на 25 минут с опозданием от графика.
Минтранс края просит пассажиров железнодорожного транспорта учитывать все актуальные изменения и планировать маршрут заблаговременно.