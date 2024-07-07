Небольшой дождь с гроза ожидается в Иркутске в воскресенье 7 июля

В воскресенье 7 июля в Иркутской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди. В отдельный районах грозы, ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с. При грозах порывы 15−18 м/с, температура +29,+34 градуса, при облачной погоде +21,+26. Об этом сообщает иркутский гидрометцентр.
— В Иркутске переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха прогреется до +27,+29 градусов, — говорится в сообщении.
На Байкале местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, северо-восточный 6−11 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15−16 м/с. Температура +19,+24 градусов, при малооблачной погоде +24,+29.