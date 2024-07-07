«Есть надежда, что Рыжуня живет на улице»: за пропавшую в Бурятии собаку объявили вознаграждение в 50 000 рублей

— Мы искали ей ответственных хозяев, — продолжает говорить Валентина. — У нас уже была собака, вторую мы себе позволить не могли. В октябре 2023 отозвалась девушка. Я и супруг построили на ее участке будку, привезли сено и мешок еды, цепь и миски. А после того, как Рыжая переехала, периодически переписывались с новой владелицей, спрашивали, как у них с питомцем дела. Но в ноябре 2023 года перестали получать ответы.