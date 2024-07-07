«Есть надежда, что Рыжуня живет на улице»: за пропавшую в Бурятии собаку объявили вознаграждение в 50 000 рублей

— Она была дикаркой, на поводке не ходила, а дома несколько месяцев пряталась под столом, — рассказывает о собаке по кличке Рыжая корреспонденту КП-Иркутск жительница Улан-Удэ Валентина. Семья женщины подобрала дворнягу на улицах Улан-Удэ в 2022 году. Животное было в плачевном состоянии, но вместе с ветеринарами четвероногую удалось поставить на ноги.
— Мы искали ей ответственных хозяев, — продолжает говорить Валентина. — У нас уже была собака, вторую мы себе позволить не могли. В октябре 2023 отозвалась девушка. Я и супруг построили на ее участке будку, привезли сено и мешок еды, цепь и миски. А после того, как Рыжая переехала, периодически переписывались с новой владелицей, спрашивали, как у них с питомцем дела. Но в ноябре 2023 года перестали получать ответы.
Волнение за Рыжую заставило семью Валентины лично приехать в садоводство, где должна была жить собака. Каково было их удивление, когда по знакомому адресу сибиряки не нашли ни хозяйки, ни собаки.
— Мы опросили всех соседей. Оказалось, девушка временно уехала с ребенком в гости, а собаку оставила родственнику, живущему на той же улице. Только тот отстегнул ошейник от цепи и выпустил животное. Рыжая сбежала. Чего только не делали: клеили объявления на каждый столб, остановку, объезжали окрестности, приюты, распространяли объявление о поисках в соцсетях. Но за 8 месяцев — ничего.
Нашедшему Рыжуню, так Валентина ласково называет потерявшегося питомца, она обещает вознаграждение в 50 тысяч рублей. Однако и это не принесло результатов.
— Я получала сообщения, что видели похожую собаку. Выезжала на указанный адрес по каждой такой информации. Но это были лишь похожие на Рыжую дворняжки. А мои объявления срывали через день-два после расклейки, — рассказывает сибирячка. — Даже мошенники пытались наживиться — звонили, мол, нашли вашу собаку, но сначала переведите деньги.
Валентина признается, что чувство вины за случившееся не дает ей покоя, и если бы она знала, чем все обернется, то не отдала бы собаку.
— Сердце до сих пор разрывается. Есть надежда, что Рыжуня жива. Было много случаев, когда потерянные собаки находились спустя длительное время. Так например, недавно нашелся пес, который пропал много месяцев назад. Он жил на улице и попал в отлов, но в итоге вернулся домой. Я тоже буду продолжать искать.