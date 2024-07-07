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В Красноярске ожидается тёплая рабочая неделя с возможными дождями

Температура воздуха прогреется до 26 градусов.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

В Красноярске на новой рабочей неделе воздух прогреется до 26 градусов. В Гидрометцентре представили предварительный прогноз погоды.

В понедельник, 8 июля, днём воздух прогреется до 23 градусов, ночью столбик термометра покажет +16.

Во вторник, 9 июля, днём температура повысится до 26 градусов, ночью вновь будет +16.

В среду, 10 июля, днём будет не выше 23 градусов, ночью +16.

В четверг, 11 июля, в дневное время температура повысится до 24 градусов тепла, ночью опустится до +14 градусов.

В пятницу, 12 июля, днём температура составит вновь +24 с возможным дождём, ночью будет +14.

Всю неделю возможны небольшие осадки.

Ранее сообщалось о том, что на выходных в Красноярске будут дожди, но их не оказалось.