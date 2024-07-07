Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве 7 июля

По прогнозам синоптиков, температура до 30 градусов ожидается ко вторнику, 9 июля, в Москве, однако дожди вновь вернутся к середине следующей недели. Вместе с тем они не окажутся такими же сильными, как те, что прошли в городе 5 июля.