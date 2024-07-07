В ближайшие дни в Башкирии сохранится жаркая погода

Во вторник, 9 июля, местами пройдет кратковременный дождь, гроза, днем локально град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, днем +23, +28 градусов.