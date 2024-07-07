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В ближайшие дни в Башкирии сохранится жаркая погода

В Башкирии в ближайшие дни сохранится жаркая погода, сообщили синоптики республики.

Сейчас в Ричмонде: +31° 4 м/с 59% 756 мм рт. ст. +27°
Источник: Башинформ

По данным Башгидромета, сегодня в регионе местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха днем +27, +32 градуса.

В понедельник, 8 июля, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью +16, +21 градус, днем +25, +30 градусов.

Во вторник, 9 июля, местами пройдет кратковременный дождь, гроза, днем локально град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, днем +23, +28 градусов.