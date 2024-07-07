Красноярцы застряли в аэропорту Шереметьево из-за урагана и самолета

Сначала пассажиры ждали рейс в терминале, а затем — на борту самолета, оказавшегося неисправным. Об этом сообщил телеканал «360».
В московском аэропорту на сибиряков обрушивалась одна проблема за другой. Сначала в Шереметьево перенесли рейсы из-за непогоды — в столице бушевал сильный ветер. Был назначен только один выход на посадку для нескольких рейсов. Начались давка и неразбериха, люди падали на эскалаторе.
Ожидание длилось около 6 часов. Люди сидели на полу, пассажирам с детьми не предоставили место в комнате отдыха. Сотрудники аэропорта не помогли, пишет телеканал. Дали лишь один ваучер на питание.
После того, как объявили посадку на рейс до Красноярска, оказалось, что лифты в аэропорту сломались. Коляски родителям грудных детей пришлось нести на руках.
Но и после этого красноярцы не вылетели из Москвы. Оказалось, самолет неисправен. Через полтора часа пассажиров попросили покинуть борт. Когда половина ушла, их усадили обратно, а затем снова попросили выйти. Многие отказались. Как сообщается, люди требовали, чтобы им предоставили нормальные условия ожидания.
Сотрудники аэропорта вызвали полицию. Правоохранители потребовали покинуть самолет. Только после приезда стражей порядка людям выдали холодную воду. Представители «Аэрофлота», который должен был осуществлять рейс, к людям так и не вышли.
Позднее стало известно, что самолет все же вылетел в Красноярск.
Ранее авиакомпанию «Нордстар» наказали за нарушение прав пассажиров в Норильске. Представители компании не позаботились о пассажирах, ожидавших рейсы из-за метели зимой.