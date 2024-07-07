Красноярцы застряли в аэропорту Шереметьево из-за урагана и самолета

Но и после этого красноярцы не вылетели из Москвы. Оказалось, самолет неисправен. Через полтора часа пассажиров попросили покинуть борт. Когда половина ушла, их усадили обратно, а затем снова попросили выйти. Многие отказались. Как сообщается, люди требовали, чтобы им предоставили нормальные условия ожидания.