Духота и осадки: начало недели в Приморье омрачится дождями

Синоптики Приморского края озвучили прогноз на следующую неделю. В понедельник, 8 июля, в регионе ожидается неусточивая погода: то дожди, то солнце, не исключена духота. Минимальная температура будет колебаться от +12 до +20 градусов тепла, а максимальная составит от +23 до +29, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.