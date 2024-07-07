Духота и осадки: начало недели в Приморье омрачится дождями

Синоптики Приморского края озвучили прогноз на следующую неделю. В понедельник, 8 июля, в регионе ожидается неусточивая погода: то дожди, то солнце, не исключена духота. Минимальная температура будет колебаться от +12 до +20 градусов тепла, а максимальная составит от +23 до +29, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.
Уже во вторник, считает ведомство, 9 июля, вырастет атмосферное давление, осадки прекратятся, однако и температура упадет на 1−3 градуса.
«В среду, 10 июля, Приморский край окажется под влиянием гребня тихоокеанского антициклона, осадков не предвидится. Ночная температура +9…+16 °С, на южном побережье +17…+21 °С. Днем столбики термометров поднимутся от +24 °С на севере до +30 °С на юге», — сказано в сообщении Примгидромета.
Что касается дальневосточного центра, ждем по-настоящему летнюю погоду. Во Владивостоке от +25 до +30 градусов тепла в первые три рабочих дня, еще и без осадков.
Напомним, Приморский край тем временем продолжает бороться с последствиями паводка. Из-за обильных ливней Дальнереченск едва не ушел под воду.